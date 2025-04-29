29 Апреля 2025
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Общество В России Ивановская область
Фото: Накануне.RU

В Ивановской области студентов "назначили" стратегическим демографическим ресурсом

Председатель Ивановской областной Думы Марина Дмитриева назвала студенческие семьи одним из стратегических демографических ресурсов государства. Это было сказано на заседании комиссии Совета законодателей РФ по социальной политике в Санкт-Петербурге, посвященном вопросам государственной поддержки студенческих семей.
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Напомним, в октябре 2024 года Госдума в первом чтении приняла законопроект, в котором закрепила понятие "студенческая семья". Это может стать началом государственной политики по поддержке этих семей, считает Дмитриева. Она привела в пример свой регион, где студенческий (материнский) капитал установлен еще с 2017 года, а в 2024 году его размер повышен до миллиона рублей. Воспользоваться мерой поддержки при рождении первого ребенка смогут семьи, в которых оба родителя/единственный родитель впервые учатся очно в вузе/колледже, а маме на момент появления малыша еще не исполнилось 24 лет. Доходы семьи учитывать не будут. В результате за четыре года число студенческих семей в Ивановской области увеличилось в 2,5 раза. Председатель облдумы считает это успехом и уверена, что помог студенченский маткапитал.

Такой прирост выглядит внушительно, однако с точки зрения влияния на демографию он нивелируется следующими причинами. Дмитриева не назвала абсолютное количество таких семей в регионе, поскольку оно крайне мало и никакого влияния на демографию не оказывает и не может оказать в принципе. Студенты никогда и нигде не оказывали хоть сколько-нибудь значимого вклада в рождаемость. Так, в 2024 году в Ивановской области лишь 28 студенческих семей получили сертификаты на студенческий маткапитал. А в 2017-2023 гг. - менее 350. Для сравнения, всего в регионе за год родились более 6 тыс. детей. То есть студенческие семьи дали всего 0,5% от общей рождаемости, причем эта доля примерно одинакова по всем регионам и везде меньше 1%.

При этом в жизни широко известен эмпирический закон Парето, который формулируется по-разному, но сводится примерно к тому, что почти всегда и везде 80% эффекта дают 20% факторов. То есть воздействовать нужно на наиболее значимые факторы, которые дают самый большой эффект, а не пытаться давить на факторы заведомо мизерной значимости. В демографии такими "нулевыми" факторами являются стимулирование рождения первых детей или детей у студентов. Они не могут дать никакого результата и (с точки зрения демографии) являются бесполезной тратой средств. К слову, это подтверждается и статистикой. Несмотря на то, что число студенческих семей за последние четыре года увеличилось в 2,5 раза, общая рождаемость в Ивановской области за тот же срок снизилась почти на 20%. Это неудивительно, коль скоро студенты дают 0,5% общего числа рождений.

Однако региональные власти, как и федеральные, никак не увязывают принимаемые меры с результатами. С упорством, достойным лучшего применения, они продолжают подменять демографическую политику мерами социальной поддержки. Главным демографическим ресурсом России являются семьи, в которых уже есть ребенок. Именно стимулирование рождаемости вторых и третьих детей дают наибольший эффект - прирост рождаемости. Но в последние годы резко упала рождаемость вторых детей, что стало следствием того, что маткапитал был перенесен со вторых детей на первых, а их рождение ускорить невозможно. Это тянет вниз и общую рождаемость. Власти этого не видят.

Всего в России около 26 тыс. студенческих семей. Мене чем в 6 тыс. из них есть дети, сообщила недавно замглавы Минобрнауки РФ Ольга Петрова. А детей до трех лет имеют менее 18 тыс. студенток. Эти данные несколько не согласуются между собой, так как подразумевают, что все 6 тыс. детей в студенческих семьях родились за один год. Однако в этих условиях рождаемость у студентов составляет те же самые 0,5% от общей рождаемости по стране. Разумного объяснения стимулирование рождаемости среди студентов нет. Эти действия властей не имеют отношения к демографии.

Теги: рождаемость, демография, студенты, семья


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