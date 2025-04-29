Снегопад спровоцировал транспортный коллапс в Перми

Мощный снегопад спровоцировал транспортный коллапс в Перми: пробки, ДТП, общественный транспорт переполнен так, что в него невозможно втиснуться, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации департамента транспорта Перми, автобусы не доезжают до конечной точки или меняют свои маршруты из-за погодных условий. Так, маршрут №15 не доезжает до конечной "Южная" из-за постороннего транспорта, часть рейсов маршрута №36 следует до площади Восстания из-за сложностей подъема на Вышку, маршрут №32 не заезжает на конечную "Микрорайон Васильевка" из-за невозможности проезда участка.

Также задерживается движение трамваев и автобусов.

Автобус №81 из-за неблагоприятных дорожных условий не заезжает на остановки "Улица Кварцевая", "Улица Гранатовая" и "Ивинский проспект". Пассажирам советуют пользоваться остановкой "Улица Сапфирная".

73 маршрут укорочен до улицы Трясолюбова, не доезжает до конечной "микрорайон Заозерье" из-за невозможности проезда участка.

На маршруте №29 отсутствует подвижной состав на линии из-за невозможности проезда.

Автобусы №3, 13, 27, 40, 62 и 72 едут в объезд по Мира, Одоевского, шоссе Космонавтов и Б. Игнатовых. Причина - ДТП.