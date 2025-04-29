"Россети Урал" восстанавливают электроснабжение в населенных пунктах после обильного снегопада

Из-за обильного снегопада и сильных порывов ветра было нарушено электроснабжение нескольких населенных пунктов Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Как сообщает пресс-служба ПАО "Россети Урал", энергетики уже пытаются исправить ситуацию. Вчера все подразделения компании были переведены в режим повышенной готовности. Работа свердловского филиала осуществляется в особом режиме работы.

"В филиалах мобилизован оперативно-ремонтный персонал для быстрого реагирования на возможные технологические нарушения. Бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, оснащены спецтехникой. Также в распоряжении подразделений находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам", - сообщает пресс-служба.

Хуже всего дела обстоят в северо-западной части Среднего Урала. На данный момент без электричества остаются жители Ачитского, Карпинского и Нижнетуринского муниципальных округов. Специалисты электросетевой компании осматривают энергообъекты и производят аварийно-восстановительные работы. Всего в трех муниципалитетах задействовано 54 бригады в составе 135 человек и 81 единицы техники.

В компании отмечают, что по всей подконтрольной ей территории фиксируются локальные технические нарушения в работе распределительной сети. Бригады оперативно выезжают на места для исправления ситуации, а также по возможности переводят обесточенных клиентов на резервные схемы электроснабжения. На данный момент ситуация находится под контролем, каких-либо последствий для системной надежности электроснабжения нет.

Для решения проблем с электроснабжением во всех трех регионах задействовано более 170 оперативно-выездных бригад. Работа осложняется, в том числе, и заваленными снегом дорогами, по которым тяжело добраться до пункта назначения. В некоторых населенных пунктах энергетикам приходится расчищать себе подъездные пути и от упавших деревьев.

Сообщить об отключении электричества можно на сайте компании "Россети Урал", заполнив небольшую форму. Там же опубликована вся информация о введенных ограничениях потребителей и работает интернет-приемная. Узнать о перерывах электроснабжения и сроках проведения ремонтных работ можно по единому бесплатному по России номеру: 8-800-220-0-220.

Для звонка с мобильных устройств клиенты могут воспользоваться коротким номером 220. Услуга доступна на сетях мобильных операторов связи МегаФон, МТС, Билайн и Т2.