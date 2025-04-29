"Россети Урал" восстанавливают электроснабжение в населенных пунктах после обильного снегопада

29 Апреля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп толкает Украину к признанию Крыма?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Россети Урал" восстанавливают электроснабжение в населенных пунктах после обильного снегопада

Из-за обильного снегопада и сильных порывов ветра было нарушено электроснабжение нескольких населенных пунктов Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Как сообщает пресс-служба ПАО "Россети Урал", энергетики уже пытаются исправить ситуацию. Вчера все подразделения компании были переведены в режим повышенной готовности. Работа свердловского филиала осуществляется в особом режиме работы.

"В филиалах мобилизован оперативно-ремонтный персонал для быстрого реагирования на возможные технологические нарушения. Бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, оснащены спецтехникой. Также в распоряжении подразделений находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам", - сообщает пресс-служба.

Хуже всего дела обстоят в северо-западной части Среднего Урала. На данный момент без электричества остаются жители Ачитского, Карпинского и Нижнетуринского муниципальных округов. Специалисты электросетевой компании осматривают энергообъекты и производят аварийно-восстановительные работы. Всего в трех муниципалитетах задействовано 54 бригады в составе 135 человек и 81 единицы техники.

В компании отмечают, что по всей подконтрольной ей территории фиксируются локальные технические нарушения в работе распределительной сети. Бригады оперативно выезжают на места для исправления ситуации, а также по возможности переводят обесточенных клиентов на резервные схемы электроснабжения. На данный момент ситуация находится под контролем, каких-либо последствий для системной надежности электроснабжения нет.

Для решения проблем с электроснабжением во всех трех регионах задействовано более 170 оперативно-выездных бригад. Работа осложняется, в том числе, и заваленными снегом дорогами, по которым тяжело добраться до пункта назначения. В некоторых населенных пунктах энергетикам приходится расчищать себе подъездные пути и от упавших деревьев.

Сообщить об отключении электричества можно на сайте компании "Россети Урал", заполнив небольшую форму. Там же опубликована вся информация о введенных ограничениях потребителей и работает интернет-приемная. Узнать о перерывах электроснабжения и сроках проведения ремонтных работ можно по единому бесплатному по России номеру: 8-800-220-0-220.

Для звонка с мобильных устройств клиенты могут воспользоваться коротким номером 220. Услуга доступна на сетях мобильных операторов связи МегаФон, МТС, Билайн и Т2.

Теги: Россети Урал, электроснабжение, снегопад


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети