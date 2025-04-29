В Испании восстановлено электроснабжение

В Испании почти полностью (на 99%) восстановлено электроснабжение. Минувшей ночью примерно половина потребителей оставалась отключена. Сейчас работают все подстанции, сообщила энергоснабжающая компания Red Electrica.

Также сообщается о подключении португальских потребителей.

Примечательно, что до сих пор не сообщается о точной причине столь масштабных отключений на Пиренейском полуострове.

Премьер-министр Португалии Луис Монтенегро заявил, что источник сбоя в"ероятно находится в Испании". Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что все возможные причины анализируются, и предупредил общественность не спекулировать из-за риска "дезинформации".

Ранее португальский сетевой оператор REN объяснил отключение электроэнергии резкими перепадами температур, в результате чего обе страны остались без поездов, метро, ​​светофоров, банкоматов, телефонной связи и доступа в интернет.

Люди застряли в лифтах, в поездах, застряли в пробках и в аэропортах. Сотни людей бродили по темным туннелям метро, ​​используя свои телефонные фонарики; другие суетились в поисках основных товаров в супермаркетах, где можно было купить только за наличные.

Мобильные сети вышли из строя, а доступ в интернет был прерван из-за отключения электроэнергии. Больницы отложили плановые операции, но использовали генераторы для обслуживания критических случаев, и хотя электронный банкинг мог работать на резервных системах, большинство банкоматов не работало.