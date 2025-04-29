Только в половине регионов в этом году у "Бессмертного полка" будут уличные шествия

43 региона в этом году проведут шествие "Бессмертного полка" оффлайн, как и было изначально задумано организаторами. Но остальные заявили о проведении акции онлайн в целях безопасности. Отказаться от массовых уличных шествий решили в регионах европейской части страны, где периодически происходят атаки беспилотников.

За Уралом, где ситуация спокойнее, ряд регионов готовит уличные шествия, пишут "Ведомости". Также шествие пройдет на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.

Эксперты отмечают, что по эмоциональной силе онлайн-акции, конечно же, не сравнятся с уличным шествием, но в условиях потенциальных серьезных рисков главы регионов не хотят брать на себя такую ответственность.