Жалоба "Уралтрансмаш" в ФАС может задержать закупку трамваев в Екатеринбург на два месяца

Поданная в ФАС жалоба завода "Уралтрансамш", не согласившегося с условиями контракта для поставки трамвайных вагонов в Екатеринбург, может разве что отсрочить закупку транспорта на два месяца. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

"Вредительская тактика завода "Уралтрансмаш" приведет в самом худшем случае к тому, что закупка вагонов задержится максимум на 2 месяца", - говорится в сообщении. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили и в пресс-службе мэрии.

Напомним, что из-за жалобы ФАС пришлось приостановить аукцион на сумму в 2 млрд 697 млн 934 тыс. 999 рублей. Представители завода утверждают, что цена была необоснованно завышена, а документация составлена с нарушениями прав и интересов потенциальных участников в угоду победителю аукциона - ООО "ПК "Транспортные системы".

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал закупку 15 трехсекционных трамваев, которые должны поставить с июля по сентябрь. Вместимость каждого составит более 150 человек, что особенно актуально для Академического района, куда и хотят пустит новый транспорт.