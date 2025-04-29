Человек-паук и герои Minecraft – одни из любимых персонажей российских детей

Человек-паук из одноименной кинофраншизы и персонажи видеоигры Minecraft, несмотря на уход из России их американских правообладателей, заняли в 2024 году второе и третье места в рейтинге любимых кино- и мультгероев у российских детей и подростков от 4 до 15 лет.

Таковы результаты опроса исследовательской компании Ipsos. Героев Minecraft назвали любимыми 20,1% респондентов, а Человека-паука – 19,7%.

Самыми любимыми кино- и мультгероями у детей в РФ стали Маша и Медведь из одноименного мультсериала: их назвали 29,5% опрошенных. На четвертом месте – Леди Баг и Супер-Кот из мультсериала с таким же названием, а на пятой позиции - персонажи анимационной франшизы "Союзмультфильма" "Простоквашино" (19,4%). Речь идет о Дяде Федоре, коте Матроскине, псе Шарике и т. д.

Ранее стало известно, что российская студия "Союзмультфильм" вернется к перезапускам советской анимационной классики. В настоящее время "на уровне государства и аудитории" существует большая потребность в знакомых героях.