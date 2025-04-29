Погибший генерал Москалик руководил мониторингом в зоне боев

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба России генерал-лейтенант Ярослав Москалик, который погиб при взрыве в Балашихе, с начала спецоперации на Украине руководил дежурной сменой группы боевого управления, которая вела мониторинг обстановки в зоне боев.

Об этом следует из некролога от Минобороны в газете "Красная звезда". С 2015 по 2021 годы Москалик входил в состав делегации Минобороны в рабочей группе по вопросам безопасности Минской контактной группы. В 2015 году он участвовал в планировании военной операции в Сирии и в работе по урегулированию в республике. В 2002–2005 годах генерал-лейтенант выполнял задачи в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе.

Москалик награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" I, II и IV степени, Александра Невского, Жукова, "За военные заслуги" и другими, ему присвоено почетное звание "Заслуженный военный специалист Российской Федерации".

Генерал-лейтенант погиб при взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе. По предварительным данным, сработало заложенное в машине самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. СВУ было заложено рядом с газовым баллоном.