Около 30 тысяч россиян пострадали из-за укусов клещей

Более 29,8 тыс. граждан России были укушены клещами с начала сезона.

По данным пресс-службы Роспотребнадзора, фиксируется свойственная весеннему эпидемическому периоду тенденция к росту. Чаще всего из-за укусов обращались к медикам жители Свердловской, Кемеровской, Челябинской, Тюменской, Новосибирской, Московской и Томской областей, сообщает РИА Новости.

На Среднем Урале обитает шесть видов иксодовых клещей, но основными переносчиками инфекций являются только два вида. Это таежный клещ, обитающий на всей территории региона, и луговой клещ, тяготеющий к более южным районам области, но встречающийся и в северных.