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Здравоохранение В России
Фото: Накануне.RU

Мурашко прокомментировал возможность продажи лекарств через "Почту России"

Для начала продажи лекарственных препаратов через "Почту России" в населенных пунктах без медицинских организаций нужно определить их список, чтобы выдавать без риска.

Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. "В основном, мы идем по пути по экстренным, потому что те препараты, которые нужны неэкстренно, люди, как правило, по рецептам заказывают через аптеки, получают и так далее. Жаропонижение точно должны быть. И в этом списке - обезболивающие препараты. Какие-то препараты должны быть для снятия спазмов и так далее", - сообщил министр здравоохранения России.

По его словам, в настоящее время Минздрав думает включить в список еще пару препаратов, а самым сложным вопросом остаются рецептурные лекарства, сообщает РИА "Новости".

Напомним, "Почте России" могут дать возможность продавать лекарства без лицензии на фармацевтическую деятельность. Кабмин должен будет утвердить перечень почтовых организаций и список препаратов, которые могут реализоваться. Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) написала отрицательный отзыв на законопроект.

Теги: Мурашко, Минздрав, лекарства, Почта России


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