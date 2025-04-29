Богомаз сообщил о "неоднократных и целенаправленных" атаках дронов

Украина 28 апреля "неоднократно и целенаправленно наносили удары" по Брянской области.

Как заявил в Telegram глава региона Александр Богомаз, беспилотные летательные аппараты атаковали населенные пункты в трех районах и одном муниципальном округе. По его словам, никто не пострадал. В селе Зерново и поселке Суземка Суземского района повреждены более 10 автомобилей, два дома, административное здание и вышка сотовой связи.

В селе Хоромное Климовского района в результате атаки беспилоткников сгорели девять домов, повреждены административное здание и грузовой автомобиль. В том же районе повреждены дома, трактор и автомобиль.

В Стародубском муниципальном округе дроны атаковали три села, повреждены картофелехранилище и хозпостройки. В селе Подывотье Севского района в результате атаки беспилотника поврежден дом.

По данным Минобороны РФ, прошлой ночью над Брянской областью было сбито 102 беспилотника.