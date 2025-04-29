Работодателям могут дать льготы за софинансирование накоплений сотрудников

Комиссия кабмина РФ по законопроектной деятельности одобрила новые льготы для работодателей, которые формируют взносы в пользу работников в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС).

Министерство финансов предложило учитывать сберегательные взносы в пользу работников в составе расходов работодателя для целей налогообложения прибыли, а также ограничить их обложение страховыми взносами. Также министерство предлагает ввести налог для доходов физлиц по договору ПДС – от 13% до 15% (для выплат свыше 5 млн руб.).

Это позволит выровнять условия налогообложения по "долгосрочным продуктам". Размер ставки будет зависеть от объема налогооблагаемой базы. Аналогичная ставка НДФЛ применяется в отношении страховых выплат, поступлений пенсионного обеспечения, доходов от ценных бумаг и производных финансовых инструментов, сообщают "Ведомости".

Доля долгосрочных сбережений россиян в общем объеме их сбережений должна вырасти не менее чем до 40%. Это должно произойти к 2030 году. К 2036 году эта доля должна увеличиться до 45%.