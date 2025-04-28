Силуанов посоветовал детям изучать экономику по "Мертвым душам"

Министр финансов России Антон Силуанов посоветовал школьникам литературные произведения для знакомства с финансами.

"Читайте нашу российскую классику. Это Гоголь – "Ревизор", "Мертвые души", это Чехов – "Вишневый сад". Вы там много найдете о финансах, хорошей и полезной информации", - сказал министр, отвечая на вопросы на форуме общества "Знание".

При этом сам Силуанов признался, что далеко не всегда у него находится время для чтения книг о финансах из-за больших потоков информации по этой теме на рабочем посту.