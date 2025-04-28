28 Апреля 2025
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Фото: пресс-служба телеканала СТС

Шесть юных екатеринбуржцев поборются за 6 000 000 рублей на шоу "Суперниндзя. Дети"

Шесть школьников из Екатеринбурга стали участниками второго сезона спортивного шоу "Суперниндзя. Дети", призовой фонд которого составит 6 млн рублей. Денежный приз между собой разделят трое победителей, однако для этого им предстоит одержать победу на другими 177 юными атлетами из 74 населенных пунктов России, Белоруссии и Коста-Рики.

11-летняя Алеся Ежова занимается спортивной акробатикой и в столь юном возрасте уже занимает призовые места. Выигранные деньги она собирается потратить на покупку квартиры своей старшей сестре.

10-летний Глеб Макарихин пройдет полосу испытаний уже во второй раз. В финале первого сезона школьник упал, но далеко не духом и усиленно тренировался перед новой игрой.

"Меня тогда узнавали на улице, но чаще на соревнованиях и скалодроме. Конечно, это очень приятно. В этом сезоне я с другой прической, давно хотел покраситься в "огонь" и сделал это специально накануне съемок. Трасса в этот раз сложнее, но переживаю меньше. Многих здесь знаю, ребят из первого сезона помню. Общаемся, переписываемся, у нас есть свой ниндзя-чат", - рассказал юный спортсмен.

13-летняя скалолазка Анастасия Булыгина пришла на шоу, чтобы мотивировать людей упорно заниматься своим психическими и физическими проблемами в организме. С первыми помогают психологи, а со вторым, считает подросток, спорт.

Съемки спортивного шоу "Суперниндзя. Дети"(2025)|Фото: пресс-служба телеканала СТС

9-летний Роман Фирцев рассказал, что в школе его обижали, пока у него не появился защитник. Именно друг поддерживал мальчика в его решении принять участие в шоу и именно ради него Роман хочет победить.

13-летний Григорий Кузнецов хочет победить, чтобы придать мотивации отцу бросить курить и лучше следить за здоровьем.

А 9-летняя Мария Сенкевич решила пойти по стопам матери Екатерины - единственной участницы взрослой версии шоу "Суперниндзя" из села Косулино.

"Дочка с ранних лет наблюдает, как я тренируюсь. Соответственно, куда мама, туда и дети, поэтому в какой-то степени стала примером. Сейчас я и мама, и тренер. Это, конечно, ужасно сложно, потому что нужно уметь отключать материнские качества и включать тренера", - признается Екатерина.

Премьера которого состоится 18 мая в 17.00 на СТС. В этом сезоне ведущими стали Роман Постовалов, Валерия Дергилева и Василий Артемьев. Проект снимают в Минеральных Водах, где построили 86-метровую трассу с препятствиями, которые адаптировали под каждую возрастную категорию участников: 9-10 лет, 11-12 лет, 13-14 лет.

"Все дети классные, все они пришли с недетскими проблемами. Зачастую настрой у них посерьёзнее, чем у взрослых. Почувствовал гордость за подрастающее поколение! А ещё возникло классное ощущение: неважно, откуда ты, из деревни или мегаполиса, детское упорство и целеустремлённость побеждают все", - рассказал Роман Постовалов.

Ведущие спортивного шоу "Суперниндзя. Дети" Роман Постовалов, Валерия Дергилёва и Василий Артемьев(2025)|Фото: пресс-служба телеканала СТС

Теги: Екатеринбург, Суперниндзя. Дети, шоу, приз


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