Путин и Лукашенко встретятся в Волгограде

29 апреля в Волгограде встретятся Владимир Путин и Александр Лукашенко. Они поучаствуют в мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Президенты России и Белоруссии посетят комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане, а также выступят на итоговом пленарном заседании Международного форума "Великое наследие – общее будущее", организованного по инициативе парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

Кроме того, главы государств проведут отдельную беседу – они обсудят актуальные вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества. Также в графике Путина стоит рабочая встреча с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, сообщает пресс-служба Кремля.