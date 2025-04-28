В мэрии Екатеринбурга рассказали о причине задымления на станции "Динамо"

В администрации Екатеринбурга рассказали, из-за чего произошло задымление на станции метро "Динамо". Оказалось, что на перегоне между станциями "Площадь 1905 года" - "Динамо" произошло оплавление изоляции высоковольтного кабеля. Причиной стала техническая неисправность оборудования.

"Кабельная линия была заменена на дублирующую, оперативно была усилена вентиляция для отвода дыма, после чего станция была открыта", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Ранее в местных пабликах и Telegram-каналах появились видео и фото с задымленной станцией метро. По словам очевидцев, дым заполнил подземку, из-за чего пассажиров попросили выйти на улицу, а поезда проезжали мимо без остановки.