В Краснодаре задержали югорчанина, подозреваемого в педофилии

В Краснодаре задержан югорчанин, подозреваемый в преступлениях против половой неприкосновенности малолетней, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Подозреваемый - мужчина 1956 года рождения. Преступления в отношении девочки были совершено в 2009 - 2011 году. С 2012 года подозреваемый, находясь в розыске, скрывался в Краснодарском крае и вел замкнутый образ жизни.

В апреле 2025 года подозреваемый был остановлен для проверки личности сотрудниками полиции, которым он предъявил паспорт с данными умершего лица. По результатам дактилоскопирования личность мужчины была установлена, в связи с чем он был задержан и доставлен в Нижневартовск.

Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 132 УК РФ (насильственные действия, сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). По ходатайству следователя решением суда обвиняемый заключен под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.