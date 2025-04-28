"Надежные, ответственные, принципиальные": Путин хочет видеть больше ветеранов СВО среди депутатов

Президент России Владимир Путин хочет видеть больше участников СВО среди депутатов. Об этом он сказал, выступая на Совете законодателей в Санкт-Петербурге.

"В органы представительной власти на всех уровнях уже приходят ветераны боевых действий. Надежные, ответственные, принципиальные люди, они достойно заявляют о себе не словами, а конкретной работой, реальными делами, конкретными инициативами. Уверен, что таких парламентариев, депутатов будет все больше благодаря федеральной программе "Время героев". И, конечно, благодаря тем кадровым проектам, которые уже стартовали практически во всех регионах России", - сказал глава государства.

Он также призвал организовать стандарт помощи ветеранам СВО: "Практически в каждом регионе вводятся свои программы помощи участникам боевых действий и членам их семей. Уже говорил, что нужно внимательно проанализировать и обобщить такой опыт, используя лучшие практики определить базовые стандарты поддержки для всех регионов страны. Знаю, что это непростая задача – регионы-то разные, естественно. Но стремиться к этому нужно".