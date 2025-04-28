Мотоагитпробег «Победа» отправился по городам и селам Вологодской и Архангельской областей

Старт акции состоялся сегодня в селе Молочном. Ежегодно выезды организовывает Вологодская ГМХА, чтобы почтить память Героев Великой Отечественной войны и поздравить ветеранов с Днем Победы.

«В 2025 году мотоагитпробегу «Победа» исполняется 50 лет. В честь этой значимой даты запускаем самый масштабный заезд за все время проведения акции: мотоциклисты проедут шесть округов Вологодчины и два района соседней Архангельской области. Весь путь займет 12 дней и составит около двух тысяч километров. Мотоагитпробег станет одним из самых ярких событий, которые мы проведем в преддверии 9 Мая в рамках проекта «Весна Победы на Русском Севере», – рассказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Первой точкой на маршруте мотоагитпробега станет Тотемский округ. Затем мотоколонна отправится в Тарногский округ и посетит Устьянский округ Архангельской области. Далее по маршруту --Нюксенский округ, впервые – Котласский район Архангельской области, Кичменгско-Городецкий, Никольский, Бабушкинский и Сокольский округа. 9 мая, в День Победы, мотоколонна вернется обратно в село Молочное.

В акции принимают участие студенты, сотрудники, активисты и творческие коллективы Вологодской молочнохозяйственной академии. В каждом населенном пункте бойцы мотоагитпробега возложат цветы и гирлянды к обелискам, проведут концерты и профориентационные уроки в школах, встретятся с ветеранами и окажут волонтерскую помощь населению.

Мотоагитпробег «Победа» проходит с 1975 года. За это время участники акции посетили 26 муниципальных образований Вологодской области, Вельский, Коношский и Устьянский округа Архангельской области, Пречистенский район Ярославской области, Тихвинский район Ленинградской области и Республику Карелию. Всего участие в патриотических заездах уже приняли более 550 студентов Вологодской ГМХА.