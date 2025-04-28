Владелица пермских "Хлебниц" выплатит отравившимся пермякам сотни тысяч

Суды начали выносить решения по гражданским искам к сети "Хлебница". Рассмотрено семь из 30 исков поданных в защиту интересов отравившихся салатами и выпечкой в сети "Хлебница" Юлии Гагариной, сообщает Properm.

В Свердловском райсуде на сегодня четыре иска удовлетворены полностью, еще три — частично. Официально Роспотребнадзор публикует информацию о трех рассмотренных судом исках пострадавших. Сумма возмещения вреда, причиненного здоровью потребителей, составила более 120 тысяч рублей для каждого истца.

Рассмотрение двух исков, поданных в Дзержинский районный суд, было в апреле приостановлено — до вынесения решений по другим делам.

Иски в защиту интересов потерпевших от некачественной еды из "Хлебницы" 28–30 декабря 2024 года начали поступать в суды в марте. Общая сумма требований по возмещению материального вреда по поданным искам составляет 560,5 тыс. рублей, морального вреда — 6,11 млн рублей.

В начале января суды по требованию Роспотребнадзора приостановили работу "Хлебницы" в нескольких районах Перми. Санкции вводились из-за массового отравления граждан. С жалобами на кишечное расстройство обратились более 80 человек. Были выявлены энтерит и сальмонеллез. В отношении предпринимательницы Гагариной и исполнительного директора сети Ксении Троицкой были возбуждены уголовные дела об оказании небезопасных услуг.