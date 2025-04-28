ХК "Автомобилист" продлил контракт с нападающим-рекордсменом

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" продлил контракт с нападающим Бруксом Мэйсеком.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, соглашение с форвардом рассчитано еще на один сезон – до 31 мая 2026 года. Новый сезон станет для него уже седьмым в России и "Автомобилисте". За это время Мэйсек провел 396 матчей за команду, в которых набрал 273 (147+126) очка.

Брукс Мэйсек является рекордсменом екатеринбургского клуба по числу матчей среди легионеров. А в сезоне-2024/25 Брукс стал единственным игроком "Автомобилиста", который принял участие во всех 75 матчах команды. На его счету 27 заброшенных шайб.

Напомним, недавно "Автомобилист" продлил контракт с французским нападающим Стефаном Да Костой.