28 Апреля 2025
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

"Система образовательного вранья". Учительница возмущена враньем Кравцова

"Министр, научивший страну лжи". Так назвала министра просвещения Сергея Кравцова учительница математики из Санкт-Петербурга Диана Назирова.
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Она написала эмоциональный пост о том, что проблемы с образованием были всегда, но вот "министр Кравцов войдет в историю страны как министр тотального вранья". Вред, который он наносит, состоит не только в лживых отчетах, а в том, что он "планомерно приучает к вранью и фальши граждан России с самого первого класса". Именно с Кравцовым нормой стало то, что красивый отчет важнее реальной деятельности - от завуча до министра.

Назирова по пунктам написала о лжи, которая расцвела при Кравцове. У нее набралось 16 позиций. При нем даже стали массово сливать в сеть задания ВПР, ОГЭ, ЕГЭ.

"Учителям приходится врать даже самим себе, что они учат, в то время как в нынешних реалиях обучать детей невозможно. Родителям хочется врать себе, что их дети получают образование, хотя они видят, что в школе дети лишь просиживают и отбывают. Только дети не врут; они уже и не считают, что списывать - это что-то зазорное, система приучила их, что главное – выдать ответы", - пишет педагог.

Вранье состоит в том, что ВПР и прочие мероприятия Рособрнадзора добровольные; что "Сферум" и другие цифровые платформы в интересах бизнеса тоже добровольные; что учителей разгрузили от отчетности, а их зарплаты приведены в соответствие с майскими указами; что учителей в школах хватает; что директора школ могут руководить коллективами самостоятельно; что учитель имеет педагогическую свободу; что выпускники педвузов идут работать в школы и т.д. Создана "система образовательного вранья", заключила Диана Назирова.

Интересно, что при 800 подписчиках в телеграм-канале учительницы ее пост набрал уже более 35 тыс. просмотров.

О Кравцове как о "министре вранья" давно говорит лидер движения "Родная школа" член-корреспондент РАН Алексей Савватеев.

Сегодня Кравцова упомянула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что не произошло коренного перелома в кадровом обеспечении образования, как уверяет Кравцов. Ведомство скрывает цифры о том, сколько выпускников педвузов пришли в школы, а "сколько учителей молодых ушли из школ, не проработав там и года из-за низких зарплат". А зарплаты учителей просто позорные, на них невозможно прожить. У молодого учителя зарплата 25 тыс. рублей, а у разносчика пиццы в Москве – 130 тыс.

Теги: образование, кравцов


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