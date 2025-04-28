На Украине рассказали, как меняются настроения жителей

Настроения на Украине заметно изменились и продолжают смещаться в сторону мирных переговоров. К концу года запрос на мир станет доминирующим, заявил украинский политолог Руслан Бортник.

Он говорит, что воевать до победного конца призывают 20-25% ("пассионарии"). Есть вторая группа, которая против любых уступок России, но призывающая заморозить военный конфликт, изнуряющий страну и население. Она примерно такая же по численности. И еще примерно столько же выступают и за мир, и за переговоры, то есть готовы к компромиссу. Остальные, видимо, колеблются.

"В 2022-23 гг. доминировала группа пассионариев. Как только сольются в 50% группы за заморозку и за мир, сформируется четкое большинство, сразу же власть будет вынуждена меняться. То, что сейчас говорят украинские лидеры, – полгода назад за это можно было бы "загреметь". Не шесть лет назад, а шесть месяцев назад", – подчеркнул политолог.

Он уверен, что те политики, которые захотят остаться у власти, будут вынуждены принимать мнение большинства.

Изменение настроений на Украине стало заметно к концу 2024 года, когда даже в Раде стали открыто выступать против снижения возраста мобилизации и резко осуждать ее методы. Стали также появляться соответствующие результаты опросов, что было невозможно совсем недавно. Так, 87% украинцев выступили против снижения возраста мобилизации. А канал "Легитимный" сообщал о закрытом соцопросе, который показал, что 76% украинцев хотят мира даже при условии потери территорий.