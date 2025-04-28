Получил срок экс-замглавы Минцифры Паршин

В Москве получил срок бывший замглавы Минцифры Максим Паршин. Решение принял Хамовнический райсуд.

Согласно приговору суда, Паршин получил девять лет колонии строгого режима. Второй фигурант дела, предприниматель Александр Моносов, получил восемь с половиной лет колонии. Дополнительно суд оштрафовал обоих на 315 млн руб., пишет РИА Новости.

О задержании Паршина стало известно 13 июля 2023 г. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Тогда ещё депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал в своем телеграм-канале, что Паршин был задержан в одном из ресторанов при получении взятки в 3,5 млн руб. Деньги, по данным депутата, предназначались за помощь в выделении неких грантов.