Природный пожар уничтожил четыре жилых дома в Забайкальском крае

Природный пожар уничтожил четыре жилых дома в селе Новопавловка в Забайкальском крае, сообщает МЧС России.

"Огонь уничтожил 4 жилых дома на 800 квадратах, распространения пламени на большую площадь не допущено", - говорится в Тelegram-канале ведомства.

В настоящий момент горит сухая трава, пожар локализован на 200 га. Для тушения пожара дополнительно из Читы вылетели вертолет Ми-8 с 15 спасателями на борту и самолет Ил-76.

Напомним, в Забайкальском крае из-за природных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. 21 апреля глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов прибыли в Забайкалье. Они провели оперативное совещание по обстановке в регионе, сложившейся в результате крупных природных пожаров.

Как сообщалось, власти Забайкалья пытаются избежать масштабных природных пожаров. На прошлой неделе было выпущено постановление губернатора, ограничивающее выезд граждан из населенных пунктов "на природные и природно-антропогенные объекты".