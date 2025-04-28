Директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области ушел в отставку

Андрей Михнович завершил работу на посту директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Распоряжение об освобождении от замещаемой должности подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Андрей Михнович работал в региональном правительстве с 2019 года. Он возглавлял департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области с момента его основания. Под его руководством сформирована противопожарная служба Тюменской области.