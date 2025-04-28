Челябинский цех "Высота 239" ТМК признан лучшим в сфере промышленного туризма

Челябинский цех "Высота 239" компании ТМК Трубопроводные решения (ТМК ТР), входящей в Трубную металлургическую компанию (ТМК), признан лучшим в сфере промышленного туризма.

Как сообщает пресс-служба ТМК, речь идет о национальной туристической премии "Маршрут построен" медиагруппы "Комсомольская правда". Экскурсия по объекту стала победителем в номинации "Промышленный туризм". В конкурсе приняли участие порядка тысячи объектов со всей России. Оценивалась значимость экскурсий и вклад в развитие туризма страны.

"В рамках экскурсии гости могут оценить масштабы цеха с высоты гостевой галереи протяженностью 700 м, познакомиться с ключевыми этапами производства труб большого диаметра, сфотографироваться на фоне сада камней и примерить белую спецодежду трубников", — рассказывают в ТМК об экскурсии в цех "Высота 239".

Цех "Высота 239" расположен на территории Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ), входящего в ТМК. При создании цеха закладывались особые архитектурные и дизайнерские решения: по цеху идет гостевая галерея с паркетом и живыми деревьями, стеклянная столовая выполнена в формате трубной заготовки. Для покраски было использовано больше 100 тонн краски, а название связано с высотой географической точки, на которой находится цех — 239 м над уровнем моря, что выше всех других трубных производств в России.