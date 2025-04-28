В родительский день в Екатеринбурге введут дополнительные автобусы до кладбищ

ЕМУП "Гортранс" введет в родительский день два дополнительных автобуса №80н и №99. На них екатеринбуржцы смогут проследовать до двух кладбищ - Нижне-Исетского и Окружного.

"На девятый день после Пасхи православные христиане отмечают Радоницу – день поминовения усопших, в который принято посещать места захоронений и поминать умерших родственников. По традиции верующие с утра отправляются в церковь, а после обеда – всей семьей на кладбище", – отметили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что в этом году родительский день отмечается 29 апреля. Движение автобусов будет организовано по следующим дополнительным маршрутам:

– №80н "Метро Ботаническая – Нижне-Исетское кладбище". Движение по улицам: Академика Шварца – Белинского – Щербакова – Пархоменко. Начало движения от станции метро Ботаническая в 9.00, интервал движения на маршруте – 18-20 минут. Отправление последнего рейса от Нижне-Исетского кладбища – в 19.00.

– №99 "Площадь 1-й пятилетки – кладбище Окружное". Поедет по улицам: Машиностроителей – проспект Космонавтов – Кольцевая автодорога – автодорога на Окружное кладбище. Начало движения от Площади 1-й пятилетки в 08.30, интервал движения на маршруте 20-30 минут. Отправление последнего рейса от Окружного кладбища – в 19.00.