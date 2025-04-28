Сотрудницу Русского дома в Киргизии отпустили под домашний арест

Задержанную в Киргизии сотрудницу Русского дома Наталью Секерину отпустили под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости.

Также меру пресечения на домашний арест изменили еще одному фигуранту. По данным киргизских СМИ, это предприниматель Владимир Сиротенко.

Секерина была задержана в городе Ош по подозрению в вербовке наемников. Также задержан Сергей Лапушкин, он работал в пресс-службе администрации Оша. Сообщалось, что в деле также есть еще двое задержанных фигурантов. Возбуждено уголовное дело по статье "Наемничество".

В середине апреля министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев заявил о возможном выдвижении ультиматумов России после задержания граждан республики в Москве. Напомним, в бане "Бодрость" в Москве были задержаны десятки мигрантов, преимущественно из Киргизии. После этого посла России в Киргизии Сергея Вакунова вызвали в МИД республики. Р