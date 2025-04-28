Бюджет потратил уже более 50 миллиардов на жилье для беженцев в Курской области

В Курской области выдано почти 8,7 тыс. сертификатов на покупку жилья для беженцев из приграничных районов, об этом говорилось на заседании регионального правительства в понедельник, 28 апреля. Стало известно, что на обеспечение сертификатов бюджет потратил уже более 53 млрд руб.

При этом проблема, судя по комментариям к трансляции заседания правительства, не решена. В комментариях в соцсети "ВКонтакте" много жалоб от жителей приграничных поселков (например, Тёткино) на бюрократию: "Заявление на сертификат принят в Минстрое ещё в середине января. Почти 4 месяца прошло и сдвигов никаких. Мне отвечают, что наши документы проходят проверку в Росреестре. Почему так долго? 4 месяца документы проверяют? И это ещё не последняя инстанция... Мы из Кореневского района, льготники, наше село Внезапное находится в пяти километровой зоне от границы. Сколько ещё ждать? Когда проверяющие инстанции начнут шевелиться?".

Также многие возмущаются размерами компенсаций, которые не учитывают инфляции: "Почему сертификаты в апреле месяце выдают по цене первого квартала? Если есть постановление, почему тогда данное ведомство нарушает законы? Когда наведется порядок? Надоело месяцами бегать по всему городу и безответно. Сертификат ждали больше полугода, дождались и дальше что? Цены растут не по дням, а по часам. Так еще и надувательство такое. Кто будет отвечать за эту безответственность? Номера телефонов в дирекции никогда не отвечают. В "Потоке" вопросы не решаются, людей гоняют в местную администрация, районную, дирекцию и т.д. Почему эти ведомства не могут находиться в одном месте?!".