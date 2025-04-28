В Уральском ГУ Банка России прокомментировали решение по ключевой ставке

В Уральском главном управлении Банка России прокомментировали недавнее решение ЦБ РФ по ключевой ставке.

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Напомним, 25 апреля совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Сообщалось, что оно направлено на возвращение инфляции к цели 4% в 2026 году.

"В марте 2025 года цены в России выросли меньше, чем в феврале. Та же тенденция наблюдается в Свердловской области: цены в марте с учетом сезонной корректировки выросли на 0,5%, что в два раза меньше, чем месяцем ранее. В основном это произошло из-за того, что овощи и фрукты подешевели, а рост цен на электронику и некоторые услуги замедлился. При этом в годовом выражении цены все еще растут темпами заметно выше 4%. Это объясняется тем, что спрос в экономике по-прежнему превышает возможности производства", - пояснила глава Уральского ГУ Банка России Марина Мясникова.

По оперативным данным, рост потребительской активности после всплеска в январе замедляется – этому способствуют сдержанный рост кредитования и высокая сберегательная активность.

"В Свердловской области в феврале и марте потребление оставалось на прежнем уровне. Портфель розничных кредитов свердловчан на 1 марта составил 1,1 триллиона рублей – это всего на 5% больше, чем в прошлом году. При этом объем депозитов приблизился к 1,4 триллиона рублей, за год он вырос почти на четверть. Деловая активность остается высокой. Почти половина опрошенных Банком России предприятий, в том числе и в Свердловской области, в этом году ожидают увеличения выпуска. При этом бизнес сообщает о снижении объемов производства в отдельных отраслях, в том числе из-за нехватки кадров", - рассказала Мясникова.

Она отметила, что рынок труда по-прежнему напряженный, показатели безработицы остаются низкими, однако в Свердловской области потребность в работниках, заявленная в службы занятости, в феврале уменьшилась на треть по сравнению с прошлогодним максимумом.

"Совет директоров Банка России отметил, что устойчивость и скорость тенденций, говорящих о снижении инфляции, остаются важными факторами дальнейших решений по ставке", - добавила Марина Мясникова.

Как сообщало Накануне.RU, ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сравнила высокую ключевую ставку с "проверенным лекарством".