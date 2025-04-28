28 Апреля 2025
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Общество Вологодская область
Фото: Накануне.RU

Георгий Филимонов рассказал, как Вологодчина делится эффективными практиками по народосбережению с другими регионами

Представители медицинского сообщества и органов социальной защиты Вологодской области представили региональные народосберегающие инициативы на Всероссийской научно-практической конференции "От года семьи — к веку семьи".

"Вологодская область активно включилась в решение задачи, поставленной Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, — улучшение демографической ситуации в стране. Работаем сразу по нескольким направлениям: установили новые правила продажи алкогольной продукции, популяризируем спорт и здоровый образ жизни, развиваем системы образования и здравоохранения, вводим новые меры поддержки. Делаем всё, чтобы семьи Вологодчины чувствовали стабильность и уверенность в завтрашнем дне", — сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Георгий Филимонов(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

В этом году главными темами обсуждения на форуме стали запрос населения на ясность демографической политики.

В ходе конференции представители Вологодской области рассказали о комплексе региональных мер поддержки молодых и многодетных семей, в том числе запущенных в рамках программы "Семья — оплот Русского Севера". До 91 тысячи рублей в год могут получить студенческие семьи на оплату обучения одного из родителей-студентов в возрасте до 25 лет. 100 тысяч рублей предоставляют женщинам до 25 лет, родившим первенца. Также предусмотрен региональный маткапитал 150 тысяч рублей при рождении четвертого и следующих детей и до 500 тысяч рублей составляет размер субсидии на улучшение жилищных условий при рождении третьего ребенка или последующих.

"Активно ведем работу по профилактике прерывания беременности. Запустили программу "Защити меня сегодня" по работе с беременными женщинами. Врачи могут получить денежные выплаты в размере пять тысяч рублей — за каждую сохранённую беременность и 25 тысяч рублей — при рождении ребёнка. Некоторые частные медучреждения региона перестали выполнять процедуры по искусственному прерыванию беременности. В результате за первый квартал количество абортов снизилось до 32. За аналогичный период прошлого года их было 420", — добавил Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: vologda-oblast.ru

В женских консультациях Вологды открыты кабинеты доабортного консультирования — с женщинами работают психологи благотворительной организации «Спаси ЖИЗНЬ». Также на территории региона созданы Центры молодого родителя и службы по подготовке семей к рождению ребенка. Помимо этого, вологжане могут получить поддержку при подготовке к ЭКО и пройти репродуктивную диспансеризацию. Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры: ремонтируются женские консультации, открываются пункты проката предметов для новорожденных, создаются комнаты матери и ребенка в вузах области.

Общий объем финансирования региональной программы повышения рождаемости в этом году составляет 2,8 миллиарда рублей, из которых 145,2 миллиона рублей направлены на реализацию программы "Семья – оплот Русского Севера". Подать заявление на получение региональных мер поддержки можно в МФЦ или филиалах Центра социальных выплат. Консультации доступны по телефонам: 8 (8172) 23-99-70 или 122.

Теги: георгий филимонов, народосбережение, демографическая политика


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