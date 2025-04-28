"Фейерверк будет очень зрелищным". Стала известна программа Дня Победы в Екатеринбурге

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о нововведениях, которые появятся в программе празднования Дня Победы в этом году. По его словам, масштаб мероприятия будет отличаться от акций предыдущих лет.

"Если говорить о концептуальных подходах, то это увеличение масштабов и формирование событий, учитывая юбилейную дату [80-летие Победы]. Так, главная сцена в историческом сквере будет работать в течение двух дней – 8 и 9 мая. Сцена необычная, нестандартная", – сказал он.

Мэр города сообщил, что в этом году увеличили количество мест на трибунах на площади 1905 года. Если раньше мест было 1200, то в этом году их будет почти 3 тыс.

Пройдет шествие "Бессмертный полк".

Запланировано также увеличение количества праздничных площадок, они будут работать в каждом районе города.

Концертная программа юбилейного года будет посвящена детству послевоенного периода.

В исполнении сводного оркестра и хоровых коллективов города прозвучат советские детские хиты 1950-х, 1960-х, и 1970-х годов.

Хедлайнерами вечернего большого концерта станут Юлия Паршута и группа "Рондо".

Организаторы постарались, чтобы присутствовали исполнители, подходящие под аудиторию всех возрастов и вкусов, сказал мэр города.

В 22:00 состоится салют и праздничный фейерверк на акватории городского пруда.

"Фейерверк будет очень зрелищным в этом году", – пообещал глава города.