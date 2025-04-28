28 Апреля 2025
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Фото: Транснефть – Сибирь

Тюменские нефтепроводчики приняли участие в донорской акции

Волонтеры аппарата управления "Транснефть – Сибирь" сдали больше 25 литров крови и ее компонентов в ходе акции. Донацию прошли 57 добровольцев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Транснефть - Сибирь". Процедура забора крови проводилась специалистами в донор-мобиле Тюменской областной станции переливания крови. Полученная кровь после обязательных исследований направляется в медицинские учреждения для оперативной помощи больным.

"Кровь сдаю впервые. Примером для меня стали коллеги в отделе. Я присматривался, интересовался процедурой и сегодня решился прийти на донацию. Прямо сейчас идет забор крови, чувствую себя отлично, никакого дискомфорта не испытываю. Уверен, что кому-то моя кровь поможет. У нас у всех одна цель – мы хотим помогать людям", – отметил участник донорского движения "Транснефть – Сибирь" Азамат Таболжанов.

"Добровольцы "Транснефть – Сибири" являются активными донорами: приходят к нам в индивидуальном порядке и с коллективом. Есть те, кто первый раз сдает кровь или её компоненты, есть и постоянные доноры. Отдельно хотим отметить подготовку работников компании к донации, все четко организовано и дисциплинировано. Видно, что руководство заботится о сотрудниках", – рассказала заведующая отделом обеспечения безопасности донорской крови и её компонентов Тюменской областной станции переливания крови, врач трансфузиолог Марина Кочеткова.

Для удобства в аппарате управления есть медицинский кабинет. Здесь работники станции переливания проводят первичный осмотр доноров – это удобно и соответствует требованиям безопасности при проведении процедур. Служба социального развития совместно с административно-хозяйственным отделом аппарата управления создают для добровольцев безопасные и комфортные условия: в холодное время и межсезонье от здания к мобильной станции переливания обеспечивают размещение резиновых дорожек, чтобы избежать травмирования доноров, есть вода в достаточном количестве, и, самое главное –дружеская поддержка коллег.

Теги: Транснефть – Сибирь, доноры, переливание крови


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