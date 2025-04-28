28 Апреля 2025
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Фото: &quot;Хвостатый рай&quot; / vk.com/hvostatyyray

В Нижнем Тагиле волонтеры нашли "кошачий ад" - в двухкомнатной квартире мучается около 100 животных

В Нижнем Тагиле обнаружен "кошачий ад". Такое название двухкомнатной квартире дали волонтеры, насчитавшие там около 100 кошек, половина из которых больные, истощенные, обезвоженные, слепые и беременные.

"В квартире — полная антисанитария! Ноги прилипают к полу! Запах кошачьей мочи и фекалий режет глаза, дышать невозможно! Как?! Как там живут люди??? И лежачий старый, больной человек?! Коммуникаций в квартире нет. Везде стоят бутылки с водой. Весь этот ад и ужас не описать!" — рассказали представители сообщества "Хвостатый рай" во ВКонтакте.

Обилие кошек в одной из квартир Нижнего Тагила(2025)|Фото: "Хвостатый рай" / vk.com/hvostatyyray

По данным волонтеров, в квартире проживает взрослая дочь и лежачая мать. Последняя находится в закрытой комнате, куда зоозащитников не пустили. Вместе с ней там "куча" котят и кормящих кошек.

Обилие кошек в одной из квартир Нижнего Тагила(2025)|Фото: "Хвостатый рай" / vk.com/hvostatyyray

Волонтеры утверждают, что кошки внутри квартиры не только беспорядочно плодятся, но и едят своих сородичей. Уральцев просят помочь, приветствуются кошачий корм, медикаменты, препараты для обработки от паразитов, лотки, чашки, лежанки, а также возможность временно или насовсем разместить у себя кого-то из животных.

Полученные средства зоозащитники потратят на стерилизацию/кастрацию животных, их лечение и содержание.

Теги: Нижний Тагил, кошачий ад, квартира, кошка, волонтер, антисанитария


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