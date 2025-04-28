В Нижнем Тагиле волонтеры нашли "кошачий ад" - в двухкомнатной квартире мучается около 100 животных

В Нижнем Тагиле обнаружен "кошачий ад". Такое название двухкомнатной квартире дали волонтеры, насчитавшие там около 100 кошек, половина из которых больные, истощенные, обезвоженные, слепые и беременные.

"В квартире — полная антисанитария! Ноги прилипают к полу! Запах кошачьей мочи и фекалий режет глаза, дышать невозможно! Как?! Как там живут люди??? И лежачий старый, больной человек?! Коммуникаций в квартире нет. Везде стоят бутылки с водой. Весь этот ад и ужас не описать!" — рассказали представители сообщества "Хвостатый рай" во ВКонтакте.





По данным волонтеров, в квартире проживает взрослая дочь и лежачая мать. Последняя находится в закрытой комнате, куда зоозащитников не пустили. Вместе с ней там "куча" котят и кормящих кошек.





Волонтеры утверждают, что кошки внутри квартиры не только беспорядочно плодятся, но и едят своих сородичей. Уральцев просят помочь, приветствуются кошачий корм, медикаменты, препараты для обработки от паразитов, лотки, чашки, лежанки, а также возможность временно или насовсем разместить у себя кого-то из животных.

Полученные средства зоозащитники потратят на стерилизацию/кастрацию животных, их лечение и содержание.