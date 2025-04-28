Снегопад блокировал работу пермского аэропорта

Сегодня в Пермь вернулась зима - регион накрыл мощный снегопад. По данным МЧС региона, днем 28 апреля, ночью и утром 29 апреля местами ожидаются: очень сильные осадки. Они пройдут в виде мокрого снега и дождя. Также возможны сильные гололедные явления, отложение мокрого снега. Возможны обрывы ЛЭП, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение аварий на дорогах.

Водителей, особенно сменивших зимнюю резину на летнюю, призывают быть осторожными на дорогах.

В связи со снегопадом закрыли аэропорт Большое Савино.

"Аэропорт Пермь временно закрыт по метеоусловиям В районе воздушной гавани ограниченная видимость из-за снегопада. Об отмене ограничений сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.

По данным Ural Mash, самолет из Казани не смог сесть в Перми. Воздушные судна вынуждены уходить на запасные аэродромы.