Виктора Януковича на Украине приговорили к 15 годам колонии

Экс-президента Украины Виктора Януковича в Киеве приговорили к 15 годам колонии по делу о незаконном пересечении границы и подстрекательстве к дезертирству, передает РБК. Также заочно приговорили к 10 годам лишения свободы бывшего начальника охраны Януковича Константина Кобзаря.

Украинский суд счел, что 23 февраля 2014 года Янукович, "действуя в сговоре" с Кобзарем, незаконно пересек границу Украины воздушным путем, а также организовал переправку из страны по меньшей мере 20 человек из близкого окружения и из числа сотрудников президентской охраны.

Обвинение в лице Генпрокуратуры Украины заявило, что экс-президент лично подстрекал своих сотрудников уехать в Россию, часть из них так и поступила.

В 2019 году Януковича уже приговорили заочно к 13 годам по делу о госизмене.