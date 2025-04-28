В Курской области задержали высокопоставленную чиновницу

В Курской области арестовали высокопоставленную чиновницу Ольгу Минакову – она занимала пост заместителя руководителя фонда капитального ремонта Курской области. По словам врио губернатора региона Александра Хинштейна, Минакова стала фигуранткой дела о взяточничестве – ее обвиняют в посредничестве при передаче взятки.

Сейчас Минакова отстранена от должности. Задержана чиновница была на прошлой неделе.

В апреле стало известно о задержании бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, а также ряда высокопоставленных чиновников и депутатов по делу о миллиардных хищениях при строительстве фортификационных сооружений.