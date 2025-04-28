Свердловский облсуд отправил в колонию банду, нападавшую на китайцев

Свердловский областной суд вынес приговор по делу о нападениях на граждан Китая. Всех фигурантов отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, на скамье подсудимых оказались уроженцы Таджикистана Идибой Худжаназаров, Рамазон Сайдамиров, Зайниддин Бахромов, Юсуф Джобиров и Далерджон Махмаджонов. По версии следствия, в феврале 2013 года Худжаназаров с братом организовали банду для нападения на иностранцев: жертвами стали предприниматели из Китая, у которых похитили более 53 млн рублей.

Как показало расследование, всего за 10 лет группировка совершила четыре нападения. В суде одни категорически отрицали причастность к преступлениям, а другие признали вину частично, но не бандитизм.

В итоге суд признал Худжаназарова виновным в организации банды и четырех разбойных нападениях, совершенных в группе и с применением оружия. Остальных признали виновными в разбойных нападениях в составе банды. В зависимости от роли каждого фигурантам назначено от 10 до 16 лет колонии строгого режима и штрафом от 150 до 700 тысяч рублей.

Как уточнили в облсуде, максимальное наказание назначено главе банды Худжаназарову. Также были удовлетворены гражданские иски потерпевших.