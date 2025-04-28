Движение трамвая №11 в Екатеринбурге закроют до вечера

Сегодня, начиная с 12.00 и до 17.00, движение трамвая №11 со стороны ВИЗа в сторону улицы Водонасосной (Большой Конный полуостров) будет закрыто. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Причиной стала авария на сети водопровода, расположенного по улице Татищева. Там до сегодняшнего вечера будут вестись раскопки для дальнейшего устранения аварии.

Специалисты "Водоканала" просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. С этим может помочь информационная карта, на которой отображаются все актуальные данные о дорожных работах и перекрытиях.