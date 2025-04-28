Тюменская область помогает Краснодону со строительством современной станции "скорой помощи"

Губернатор Тюменской области Александр Моор на прошлой неделе побывал в подшефном Краснодоне, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона проинформировал, что сейчас ведется работа по модернизации станции скорой помощи. В 2022 году Тюменская область предоставила три современных автомобиля. В этом году благодаря помощи Тюменской области будет введено в строй современное новое здание, которое позволит медицинским работникам быстрее и качественнее выполнять свою работу.

Губернатор осмотрел новые автомобили и побывал на строительной площадке подстанции "Скорой помощи".

"С самого начала сотрудничества мы модернизируем медицинскую сферу города. Восстановили больничный комплекс городской многопрофильной больницы, включая детское отделение. Также обновили родильный дом – теперь он оснащен новым медицинским оборудованием, которое позволяет проводить многие современные операции", - сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.

Отметим, что сегодня сотрудники "скорой помощи" отмечают профессиональный праздник. На скорой в Тюменской области сейчас работает 1 822 человека. Только за этот год они оказали помощь и спасли жизнь почти 60 тысячам пациентов. Глава региона поздравил медработников Тюменской области и подшефного Краснодона, пожелав им крепкого здоровья и спокойных трудовых будней.