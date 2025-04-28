Ученые: Восстановление экосистемы в Черном море идет успешно

Концентрация загрязняющих веществ в донных отложениях сократилась на 50% после аварии с танкерами, это показали результаты экспедиции в Черное море. Об этом заявили РИА Новости в Институте океанологии имени П.П. Ширшова РАН.

Отмечается, что процесс естественного восстановления экосистемы проходит успешно. Однако окончательные выводы делать пока рано - необходимы дальнейшие работы по мониторингу состояния моря и береговых территорий.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута. Прибрежная зона и акватория региона были залиты нефтепродуктами. В Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального характера. Работы по ликвидации последствий загрязнения Черного моря продолжаются до сих пор.

В марте глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которому, на восстановление песчаных пляжей в Анапе и Темрюкском районе будет выделено более 30 млн рублей. Речь идет о разработке проекта по их восстановлению, которые пострадали в результате крушения танкеров и разлива мазута.