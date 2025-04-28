Во Владимирской области 16 пассажиров экскурсионного автобуса попали в больницу

На одной из трасс Владимирской области в аварию попал экскурсионный автобус. Часть его пассажиров попала в больницу.

По данным губернатора Владимирской области Александра Авдеева, авария в Александровском районе произошла сегодня ночью. Автобус с паломниками следовал из Пскова в Кострому. В автобусе ехали 55 человек, в том числе один ребёнок.

Госпитализированы 16 пострадавших, из них одна женщина находится в реанимации, остальные – в состоянии средней тяжести. Одну из госпитализированных пациенток сопровождает ребёнок. Он не пострадал. В областном УМВД добавили, что в 2.40 28 апреля автобус съехал в кювет и опрокинулся.