Патриотическое воспитание предложено сделать отдельным школьным предметом

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин предложил сделать патриотическое воспитание обязательным школьным предметом.

Он отметил, что сегодня проводится достаточное количество мероприятий по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию, теперь настала пора обобщить накопленный опыт, осмыслить, определиться с понятийным аппаратом и целеполаганием. Проведение СВО выявило ряд проблем в обществе, и одна из них - это патриотическое воспитание молодых людей. Сегодня оно в школах есть, но в форме факультатива. Этого мало, как мало сделать факультативной математику. Ее должны знать все школьники. Патриотическое воспитание тоже должно касаться всех школьников, считает сенатор.

На заседании комиссии Совета законодателей по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и противодействию коррупции, где обсуждался этот вопрос, глава Госсовета Чувашии Леонид Черкесов согласился, что назрел вопрос о принятии обновленных законов о патриотическом воспитании. А председатель Государственного собрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев предложил разработать специальный закон.

Первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Любовь Глебова уверена, что новый закон должен быть не декларативным документом, а "законом о деятельности" по формированию гражданина и патриота.