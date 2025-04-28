После "мусорного апокалипсиса" в Западной зоне Свердловской области сменился регоператор

У Западного административно-производственного объединения (АПО-2) появился новый региональный оператор по обращению с ТКО. Им стала "дочка" подконтрольной свердловскому правительству "Корпорации развития Среднего Урала" (КРСУ) - ООО "ЭкоПарк". Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте областного министерства энергетики и ЖКХ.

"Присвоить статус регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в зоне деятельности в Западном административно-производственном объединении (АПО-2) обществу с ограниченной ответственностью "ЭкоПарк" (ИНН 6685223743)", — написано в документе.

Напомним, что со старта мусорной реформы в 2019 году, в АПО-2 работала компания "ТБО Экосервис", однако в мае 2024 года у нее начались проблемы со своевременным вывозом ТКО. Регулярный вывоз отходов был нарушен на территории Первоуральска, Новоуральска, Полевского, Ревды, Верхнего Тагила, Кировграда и Невьянска. Города оказались завалены отходами из-за того, что "ТБО Экосервис" не смог договориться с транспортными подрядчиками. В арбитражный суд поступили десятки исков перевозчиков к регоператору на сумму более 400 млн рублей. Итогом мусорного коллапса стало лишение "ТБО Экосервис" статуса регионального оператора и уход с рынка.

В это же время КРСУ зарегистрировала юрлицо — ООО "ЭкоПарк", и получила необходимую лицензию на работу с широким перечнем отходов. Подробнее о компании и целях ее создания мы писали ранее.