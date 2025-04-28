Алаудинов: Участники операции "Поток" лечатся после долгого пребывания в трубе

Большая часть бойцов группы "Аида" – участников операции "Поток" лечатся из-за последствий длительного нахождения в газовой трубе.

Некоторые из бойцов вернулись в строй, но большинство до сих пор лечатся – время, проведённое непосредственно в трубе, сильно изменило внутренние органы солдат. Лёгкие, дыхательные пути были поражены, сообщил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" Минобороны РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

12 марта начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что более 600 военнослужащих участвовали в операции по проходу по газовой трубе, особенно отличились "Ветераны", "Ахмат", 11-я ОДШБр, 30-й мотострелковый полк. Герасимов отметил "героические действия сводного штурмового подразделения", которые стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию наступления ВС РФ в Курской области. Бойцы спецназа "Ахмат", принимавшие участие в освобождении Суджи в Курской области и зашедшие в тыл группировке Вооруженных сил Украины (ВСУ) через газопровод, узнали о своей задаче всего за четыре часа до начала операции.