В Забайкалье могут лишать охотничьей лицензии тех, кого поймали на поджогах леса

Глава Забайкальского края Александр Осипов предложил новую меру борьбы с ландшафтными и лесными пожарами. По его мнению, следует сделать работу постов и патрулей более эффективной, то есть технически усилить: поставить фотоловушки, которые круглосуточно будут фиксировать нарушения.

Следует также привлечь для этого к совместной работе надзорные органы, чтобы каждый факт нарушения противопожарного режима получил соответствующую оценку. В результате каждый поджигатель должен быть оштрафован и за ним организован дельнейший контроль. Министр природных ресурсов региона Павел Волжин предложил ограничить тех, кто был пойман на поджогах, в доступе к государственным программам или продлении охотничьей лицензии.

"Один случай нарушения противопожарного режима должен стать для человека разрушающим всю его дальнейшую жизнь. Мы теряем тысячи гектаров леса из-за меркантильных желаний человека выжечь сенокос к новому сезону или заняться незаконной заготовкой леса", - сказал Павел Волжин.

Кроме того, дороги, ведущие в лес, перекроют для въезда, проведут инвентаризацию земель, определят их владельцев, которые в случае возникновения пожаров на этих территориях будут нести полноценную ответственность.