28 Апреля 2025
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Фото: kremlin.ru

Лавров и Рубио обсудили кризис вокруг Украины

Глава МИД России Сергей Лавров поговорил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио.

Как сообщило внешнеполитическое ведомство РФ, основное внимание уделили тематике украинского кризиса. Стороны подчеркнули важность консолидации предпосылок для переговоров с целью согласования пути к долгосрочному миру. Лавров и Рубио условились продолжать контакты на всех уровнях.

Беседа состоялась в продолжение состоявшейся 25 апреля встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Встреча продолжалась три часа. Она прошла в Кремле. Беседа носила "конструктивный и весьма полезный характер". Речь шла о возможности возобновления прямых переговоров между РФ и Украиной.

Теги: Лавров, МИД РФ, Рубио, США, Украина


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