Штрафы за вождение электросамокатов детьми увеличатся втрое

В России операторы кикшеринга Whoosh и "МТС Юрент" усилили борьбу с использованием электросамокатов несовершеннолетними.

С мая компании втрое поднимут штрафы за их допуск к управлению — с 10 до 30 тыс. руб. Исключение — Москва, где штраф уже составляет 100 тыс. руб.

Инициатива призвана донести в первую очередь до родителей, что катание детей на самокате запрещено. Нередко взрослые сами арендуют детям самокаты. Угроза наказания рублем должна повлиять на родителей.

В 2025–2026 годах кикшеринговые компании предлагают ввести верификацию пользователей через "Госуслуги". Таким образом, пользователь, не достигший 16–18 лет не сможет пользоваться приложением — при регистрации оно будет обращаться к "Госуслугам" и проверять реальный возраст ездока, сообщают "Известия".

С начала сезона российские кикшеринговые компании выписали более 26 тыс. штрафов и заблокировали 190 тыс. пользователей.