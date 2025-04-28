Загранпаспорт Жириновского продали на аукционе за 1 млн рублей

Заграничный паспорт депутата, основателя ЛДПР Владимира Жириновского был продан на аукционе в Санкт-Петербурге.

Он ушел с молотка за 1,1 млн руб. Документ советского образца был выдан политику 19 октября 1992 года на срок до 19 октября 1997 года. В целях предотвращения "накруток и спонтанных ставок" на лот предлагалось внести возвращаемый залог в 100 тыс. руб., сообщают "Ведомости".

Документ содержит визы, отметки российской пограничной службы, автограф самого политика.